Johnny Depp è ancora il Joker in questa nuova fanart di The Batman

Da quando è iniziato a circolare il rumor (subito smentito) di una possibile comparsata di Johnny Depp nei panni del Joker nella Gotham City di The Batman, la fantasia del web si è scatenata. Ecco una nuova fanart con protagonista l'attore di Pirati dei Caraibi e Animali Fantastici.

La possibilità di vedere Johnny Depp intepretare il Principe Pagliaccio del Crimine ha infervorato l'animo creativo degli internauti, e tra una fanart e l'altra (vedi: Johnny Depp diventa il Joker di The Batman o The Batman, Bosslogic immagina Johnny Depp come Joker) vi mostriamo l'ultima arrivata per ordine di tempo, quella dell'artista australiano William Gray (che come al solito trovate in calce al pezzo).

"Ecco un'edit veloce realizzata in 40-45 minuti di Johnny Depp come il Joker di The Batman. Fatta con Photoshop" scrive Gray nella caption dell'immagine.

Nei commenti, c'è chi apprezza non poco il lavoro dell'artista e l'idea di Depp come Joker, ma anche chi esprime le sue riserve, vuoi per il look che per qualcuno lo fa sembrare più Charlie Sheen (cit.), vuoi per il fatto che magari nel ruolo meglio qualche altro attore, come ad esempio Macaulay Culkin.

Intanto, pare proprio che non avremo modo di vedere il Joker in The Batman, mentre possiamo già prepararci alla presenza di tanti altri iconici personaggi come Il Pinguino (Colin Farrell), Catwoman (Zoë Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e l'Enigmista (Paul Dano).

E voi, che ne pensate di questa fanart e di Depp come Joker? Fateci sapere nei commenti.