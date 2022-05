Johnny Depp, Jennifer Grey non riconosce l'ex nel filmato del processo:'Mi rende triste'

Da qualche giorno Jennifer Grey sta rilasciando dichiarazioni pubbliche sull'ex fidanzato Johnny Depp, impegnato da diverso tempo nel processo per diffamazione contro l'ex moglie, Amber Heard. La star di Dirty Dancing ha partecipato via Skype al The Tamron Hall Show, per parlare del suo memoir Out of the Corner.

All'attrice è stata posta una domanda sulla sua vita personale: si era fidanzata con Johnny Depp e Matthew Broderick nello stesso mese nel lontano 1988?



Quando Hall ha mostrato al pubblico una foto di Depp e Grey insieme, l'attrice ha dichiarato di aver a malapena riconosciuto l'ex fidanzato nel video del processo di Fairfax, Virginia:"Dalle clip o altre cose in cui mi sono imbattuta non lo riconosco. Non ha nulla a che fare con qualsiasi cosa io abbia mai vissuto e mi rende triste. Non capisco cosa stia succedendo e voglio solo che tutti lo facciano stare bene".



Johnny Depp ha citato in giudizio l'ex moglie - nel frattempo Amber Heard ha licenziato il team di PR - per 50 milioni di dollari in seguito ad un editoriale del Washington Post in cui veniva descritto come 'picchiatore di mogli'. Il processo sta avendo grande risalto mediatico, anche per le rivelazioni di dettagli intimi della relazione tra Depp e Heard.



Jennifer Grey ha criticato Johnny Depp e l'atteggiamento nei suoi confronti all'epoca della loro relazione, definendolo 'paranoico e geloso'.