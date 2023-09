Johnny Depp e Jenna Ortega stanno insieme? Il clamoroso rumor subito smentito!

Johnny Depp sta ancora lottando per ricostruire la sua reputazione e la sua immagine a seguito delle brutte questioni riguardanti la causa con l’ex moglie Amber Heard. Non è un caso, infatti l’interprete di Jack Sparrow stia facendo di tutto per smentire nuove illazioni che lo vedrebbero in una relazione con Jenna Ortega.

Qualche tempo fa Johnny Depp ha affermato di non sentirsi più boicottato da Hollywood e la vittoria nel processo che lo vedeva coinvolto con l’ex moglie ha sicuramente contribuito a renderlo più sereno di quanto non sia stato negli ultimi anni.

Ultimamente, però, nuove nuvole sembrano addensarsi sull’immagine dell’attore che, insieme al suo entourage, sta cercando di muoversi per tempo per smentire qualsiasi illazione che riguardi la sua vita privata.

Si susseguono da tempo, in effetti, voci di una presunta relazione tra Depp e Jenna Ortega, giovanissima protagonista di Mercoledì, voci che tanto da una parte quanto da quell’altra sono state smentite in modo netto e preciso.

Un portavoce di Johnny Depp, a proposito della questione ha tenuto a precisare: “Il signor Depp non ha nessuna relazione professionale o personale con la signora Ortega. Non l’ha mai incontrata né le ha mai parlato. Non è coinvolto in nessun progetto insieme a lei e non intende esserlo. È sconcertato da queste voci infondate e malevole che mirano a danneggiare la sua reputazione e la sua carriera”.

Le parole della Ortega sono state molto simili in questo senso, escludendo qualsiasi tipo di contatto tra le due star.

La strada verso la ricostruzione del proprio personaggio pubblico, dunque, pare più difficile del previsto per il protagonista della saga di Piraiti dei Cairaibi, e passerà senza dubbio anche dai prossimi progetti che sono in cantiere per Johhny Depp.