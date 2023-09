Johnny Depp e Jenna Ortega stanno insieme? Arriva la risposta della star di Mercoledì!

Johnny Depp e Jenna Ortega stanno insieme? La star di Pirati dei Caraibi fa coppia con la star di Mercoledì? Dopo la risposta del team di Johnny Depp, in queste ore è arrivata anche quella di Jenna Ortega.

La conferma ufficiale è che, no, Jenna Ortega e Johnny Depp non stanno insieme, e in alcun modo: tramite una storia (ora scaduta) pubblicata sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, la giovane star di Mercoledì di Netflix e della nuova saga di Scream ha dichiarato di non aver mai neanche conosciuto Johnny Depp, scrivendo ai suoi followers: "Non ho mai conosciuto o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Vi prego di smettere di diffondere menzogne e lasciarci in pace."

La risposta di Jenna Ortega al gossip del momento arriva a qualche giorno dalle dichiarazioni ufficiali del team di Johnny Depp, con la star che tramite un portavoce aveva fatto sapere: "Il signor Depp non ha nessuna relazione professionale o personale con la signora Ortega. Non l’ha mai incontrata né le ha mai parlato. Non è coinvolto in nessun progetto insieme a lei e non intende esserlo. È sconcertato da queste voci infondate e malevole che mirano a danneggiare la sua reputazione e la sua carriera”.

Insomma, nessuna verità nella voce che ha fatto il giro del web in questi giorni: l'unico punto di incontro tra le due star, al momento, sembrerebbe essere il regista Tim Burton, che ha lavorato con entrambe...ma separatamente!