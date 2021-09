Johnny Depp sarà ancora Jack Sparrow? 'Si, alle feste dei bimbi: è l'unica cosa che conta'

Durante la conferenza stampa di prelazione per il Donostia Award, Johnny Depp non ha parlato solo della cancel culture ma anche del futuro di Jack Sparrow, il popolare protagonista della saga fantasy I Pirati dei Caraibi.

Come riportato da MovieWeb, al pubblico presente è stato chiesto di non fare domande che non riguardassero la carriera e il premio assegnatogli, e Johnny Depp è stato lieto di parlare di Jack Sparrow e del suo futuro in quel ruolo. Quando gli è stato chiesto se interpreterà ancora nuovo il capitano della Perla Nera, l'attore ha dichiarato: “L'essere Jack Sparrow è una cosa che nessuno potrà mai portarmi via, per fortuna. Suppongo che questo sia il lato positivo dell'avere dato vita a quel personaggio, a Capitan Jack o a qualsiasi altro personaggio che ho interpretato. Ho avuto la fortuna di dare vita alla bellezza del Capitano Jack Sparrow. Nessuno può togliermi questo. Potrò esibirmi alle feste di compleanno dei vostri figli, magari!"

Parlando delle sue famose visite ai bambini nei panni di Jack Sparrow, Johnny Depp ha aggiunto: "Non ho bisogno di un'azienda che mi paghi per farlo. Posso farlo da solo e nessuno può portarmelo via: questo è la più grande gioia dell'essere Jack Sparrow. Posso viaggiare con Capitan Jack in una valigia, letteralmente, e quando arriva l'occasione posso diventare Jack. Per portare sorrisi e risate e gioia nei posti in cui sorrisi risate e gioia sono le uniche cose che contano."

