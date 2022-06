Johnny Depp sarà Jack Sparrow nel nuovo Pirati dei Caraibi! Parla ex dirigente Disney

Il futuro di Johnny Depp a Hollywood appare improvvisamente più roseo dalla vittoria del processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, al punto che un ex dirigente Disney ha dichiarato che la star tornerà sicuramente come Jack Sparrow nel reboot di Pirati dei Caraibi.

Nelle scorse settimane, il produttore della saga Jerry Bruckheimer, che sta facendo sfaceli al box office con Top Gun Maverick, aveva rivelato che la Disney è a lavoro su due sceneggiature di Pirati dei Caraibi, una per una sorta di misterioso reboot, un'altra per il chiacchierato Pirati dei Caraibi con Margot Robbie: ma ora che Johnny Depp ha dimostrato la sua innocenza in tribunale, gettando un vero e proprio colpo di spugna sulla sua reputazione di fronte agli occhi dell'opinione pubblica (e della legge), potrebbe davvero tornare come Jack Sparrow? Secondo un 'importante ex dirigente Disney', che ha parlato ai microfoni di People, la risposta alla domanda che tutti i fan della star si stanno ponendo è più che affermativa:

"Credo assolutamente che, dopo il verdetto di questi gironi, la saga di Pirati dei Caraibi sia pronta per un nuovo film con Johnny nei panni del capitano Jack. Il discorso è molto, molto semplice: dietro ad un progetto del genere c'è letteralmente un tesoro per il botteghino, il personaggio è profondamente amato in tutto il mondo e fa parte della cultura Disney".

Ovviamente la persona intervistata non fa più parte della compagnia e si è solo limitato ad offrire il suo punto di vista sull'argomento, quindi le sue dichiarazioni non vanno prese come una conferma ufficiale sul ritorno di Jack Sparrow. Tuttavia è impressionante come, da un giorno all'altro, Hollywood sia capace di cambiare totalmente volto su un singolo argomento. Del resto, lo stesso attore durante il processo aveva dichiarato di aver chiuso con la saga di Pirati dei Caraibi: voi vorreste rivedere Johnny Depp come Jack Sparrow? Ditecelo nei commenti.

