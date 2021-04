Johnny Depp su Jack Sparrow: 'La saga di Pirati dei Caraibi non mi manca, ecco perché'

Johnny Depp è storicamente legato alla figura di Jack Sparrow, protagonista della famosa saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, eppure la superstar hollywoodiana a quanto pare non sente minimamente la mancanza del franchise.

La ragione? Molto semplice: Johnny Depp si sente Jack Sparrow anche nella vita reale, e nel corso di una recente intervista con El Pais ha dichiarato: "No, Pirati dei Caraibi non mi manca. Perché in un certo senso ce l'ho tutti i giorni con me, porto il personaggio di Jack Sparrow sempre con me, praticamente viaggio con Jack nella mia valigia. Io appartengo a Jack Sparrow e lui mi è leale."

A quanto pare però questo 'portare Jack nella valigia' l'attore lo intenda in senso letterale: più avanti nell'intervista, infatti, Depp ha spiegato che l'abbigliamento di Jack Sparrow è costantemente con lui perché vuole che l'amato personaggio Disney sia sempre a disposizione dei bambini che potrebbero volerlo vedere. L'attore ha affermato che ogni volta che ne ha l'opportunità, gli piace far visita ai bambini negli ospedali e passare ore ad improvvisare nei panni del pirata. Del resto è cosa nota: in passato i video di Johnny Depp che intrattiene i bambini vestito da Jack Sparrow hanno fatto più volte il giro del web.

Ricordiamo che il futuro di Johnny Depp come Jack Sparrow è quanto mai segnato: Disney sta attualmente lavorando a due film di Pirati dei Caraibi, dato che la Disney ha annunciato un reboot firmato Craig Mazin e nuovo episodio con Margot Robbie, entrambi prodotti da Jerry Bruckheimer.

I due progetti sono attualmente segretissimi e le informazioni disponibile praticamente nulle, chissà che non si avranno nuovi aggiornamenti durante la prossima edizione del San Diego Comic-Con o dal nuovo Investor Day della compagnia.