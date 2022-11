Johnny Depp sarà Jack Sparrow! Nuovo film di Pirati dei Caraibi, Sun sgancia la bomba

Il futuro della saga di Pirati dei Caraibi è quanto mai incerto dopo la cancellazione del reboot con protagonista Margot Robbie precedentemente annunciato, ma secondo il famoso magazine britannico The Sun includerà il ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow.

La notizia è stata lanciata da un tweet che potete trovare in calce all'articolo, e che non lascia spazio ad interpretazioni: "Johnny Depp tornerà nella saga di Pirati dei Caraibi nei panni di Johnny Depp" ha titolato il The Sun, che sulle pagine del proprio sito ha fornito qualche dettaglio in più in merito a questa indiscrezione a dir poco clamorosa. Secondo il Sun, Johnny Depp ha programmato un test-screening con la Disney che sarà girato a febbraio 2023 in una località sconosciuta del Regno Unito.

Addirittura, una fonte avrebbe perfino svelato il titolo provvisorio del prossimo capitolo della saga, A Day At The Sea. La fonte ha dichiarato: “Johnny tornerà nei panni del Capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all'inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito. Siamo nelle fasi iniziali del progetto e non c'è ancora nessun regista associato al film, che si chiama A Day At The Sea, almeno per ora. Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all'inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime."

Monitoreremo la faccenda con attenzione e vi terremo aggiornati. Per altre notizie, vi segnaliamo che recentemente la Disney ha vinto la causa legale su Pirati dei Caraibi che si trascinava fin dal 2017.