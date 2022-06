Johnny Depp farà Jack Sparrow per 301 milioni di dollari? Il rumor è stato smentito

Johnny Depp potrebbe ancora tornare come Jack Sparrow nel futuro della saga di Pirati dei Caraibi, ma non è questo il giorno: un recente rumor su un accordo trovato con la Disney per la bellezza di 301 milioni di dollari, infatti, è stato bollato come falso dai rappresentanti della star.

Il rapporto iniziale, sparsosi successivamente a macchia d'olio sui social, è arrivato da PopTopic, che nelle scorse ore aveva affermato che la Disney si era mossa per ricucire i rapporti con Johnny Depp, chiedendogli di tornare ancora una volta nel franchise. Il rapporto affermava anche che lo studio aveva realizzato una bozza di film per Jack Sparrow per il ritorno dell'attore nella parte - la più famosa della sua carriera, che gli valse anche una nomination agli Oscar - ma secondo un rappresentante di Depp non c'è nulla di vero nella notizia trapelata.

Parlando con NBC News, il rappresentante della star ha affermato che "questa roba è totalmente inventata": parole lapidarie, che sicuramente spezzeranno qualche cuore tra i fan di Pirati dei Caraibi ma che di certo fanno chiarezza in modo definitivo sulla faccenda. Al momento non è chiaro se Johnny Depp riuscirà mai a ricucire la sua relazione con la Disney: da qualche anno ormai la star ha 'perso il treno' dei grandi blockbuster di Hollywood, anche se secondo alcuni analisti dopo aver vinto il processo di diffamazione contro Amber Heard il futuro di Johnny Depp a Hollywood potrebbe migliorare.

