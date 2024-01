Johnny Depp è Jack Skeletron, il poster fan made live action di Nightmare Before Christmas

Nelle ultime ore online è tornato a circolare un poster fan made di una ipotetica versione live action di Nightmare Before Christmas, il capolavoro animato partorito dalla mente di Tim Burton e diretto da Henry Selick. Nel poster Johnny Depp dovrebbe essere il protagonista del lungometraggio, Jack Skeletron.

L'immagine mostra Sally e Jack Skeletron da vicino in primo piano, con un'altra immagine della coppia in piedi di fronte alla luna su Spiral Hill.

Al momento, Nightmare Before Christmas non farà parte dei live action dei film disneyani a cui Disney si sta dedicando da diverso tempo. Tuttavia, Johnny Depp forse sarebbe disposto a tornare in Pirati dei Caraibi, nonostante l'allontanamento dovuto alle sue querelle giudiziarie con Amber Heard.

Il poster in realtà circola da anni sul web ed è associato ad un live action di Nightmare Before Christmas che non è mai stato confermato e nel quale dovrebbe essere coinvolto Johnny Depp. Disney non ha mai confermato le voci su una nuova versione in carne ed ossa del film animato.

Tim Burton si espresse sull'idea di un sequel:"È bello che forse la gente ne sia interessata ma io no. È come quell'anziano che possiede un piccolo pezzo di terra e non la venderà alla grande centrale elettrica che vuole prendere la sua terra". È probabile che la major abbia manifestato questo tipo di interesse e che Burton abbia declinato.



Per quanto concerne Disney, a giugno il remake di Lilo & Stitch sarà su Disney+ mentre Mufasa: Il Re Leone uscirà il 20 dicembre. Nel 2025 sono attesi Biancaneve e Oceania.