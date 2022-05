Johnny Depp sarà interrogato dagli avvocati di Amber Heard: domani il confronto!

Johnny Depp è stato chiamato a testimoniare dagli avvocati di Amber Heard: è l'ultimo, grosso aggiornamento del processo legale più seguito al mondo, che vede contrapposti i due ex coniugi in una causa per diffamazione.

Se nei giorni scorsi Eva Green si è detta sicura dell innocenza di Johnny Depp, adesso la star di Pirati dei Caraibi dovrà dimostrare le sue ragioni al cospetto degli avvocati dell'ex moglie, che lo hanno convocato come testimone. Ciò accadrà domani lunedì 23 maggio, con Johnny Depp che è stato elencato come terzo testimone della giornata in aula.

Depp, lo ricordiamo, ha citato in giudizio l'ex moglie Amber Heard per un totale di $50 milioni, sostenendo che l'editoriale dell'attrice, pubblicato nel 2018 sul Washington Post, lo ha diffamato pubblicamente danneggiando irrimediabilmente la sua carriera. A complicare le cose il fatto che Amber Heard, dopo aver negato le accuse rivolte a sua danno, ha contro-citato in giudizio Johnny Depp per $100 milioni. Inoltre, la Heard e il suo team legale hanno cercato di far archiviare il caso due volte, senza riuscirci. La star di Aquaman ha anche recentemente licenziato il suo team di PR, Precision Strategies, rimpiazzandola con Shane Communication, al fine di "essere aiutata al meglio nella battaglia contro il tribunale dell'opinione pubblica."

Nel frattempo, continuano a diffondersi i pettegolezzi sulla possibile storia d amore tra Johnny Depp e Camille Vasquez, avvocato della star.