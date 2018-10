Johnny Depp interpreterà un fotografo di guerra nel thriller Minamata

Deadline riporta che Johnny Depp vestirà i panni del celebrato fotografo di guerra W. Eugene Smith nel film Minamata, pellicola che sarà proposta all'imminente American Film Market di Santa Monica.

Basato sull'omonimo libro scritto da Aileen Mioko Smith e adattato da David K. Kessler, il film sarà diretto da Andrew Levitas. Le riprese inizieranno nel 2019 in Giappone per poi proseguire in Serbia.

Minamata segue le vicende del solitario fotografo di guerra W. Eugene Smith dopo le sue celebrate gesta della Seconda Guerra Mondiale. Armato solamente della sua fotocamera Nikon, Smith viene mandato nuovamente in Giappone negli anni '70 per documentare lo scandalo di Minamata: il disfacimento di una comunità costiera causata dalla negligenza della Chisso Corporation riguardo all'avvelenamento da mercurio, grazie anche alla copertura della polizia locale e del governo. Il caso giudiziario in questione rappresenta uno dei più grandi rimborsi della storia, con le persone affette dalla Malattia di Minamata ancora oggi in attesa di risarcimento.

"Lavorare con Johnny per dare voce a chi sta soffrendo in silenzio è una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Proprio come Eugene Smith nel 1971, non possiamo sentirci più onorati nel raccontare questa incredibile storia al mondo intero" ha detto il produttore e regista Levitas.