Johnny Depp su Instagram: il trucco di magia da milioni di like

Johnny Depp è approdato su Instagram poche settimane fa per la prima volta su un social media, in quanto, come da lui stesso ammesso, non aveva mai sentito fin'ora l'esigenza di essere presente online.

La pandemia, spiega Depp, gli ha fatto capire l'importanza di mantenere un dialogo con i fans e le persone che lo seguono, e l'attore si sta sbizzarrendo con la pubblicazione di foto e video in diretta. Uno dei più seguiti è avvenuto in streaming con l'amica Patty Smith il 22 aprile per celebrare il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra.

Ma è di pochi giorni fa il videoclip che lo riprende mentre si esercita in un piccolo numero di magia con finale a sorpresa. Sulle note di "Wave" di João Gilberto e il set scenografico un po' creepy dal quale è connesso, probabilmente lo scantinato di casa sua, Depp si applica in questa esibizione da illusionista dal cui exploit finale appare un reggiseno "fai-da-te" creato con i fazzoletti usati per lo show casalingo.

Insomma, Johnny Depp, con la sua creatività eclettica, probabilmente ha trovato nel social network fotografico uno sfogo per la sua personalità così eccentrica, pur essendo nella vita privata piuttosto riservato, nonostante l'onda mediatica che ha travolto Johnny Depp e Amber Heard.

