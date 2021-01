Johnny Depp: quanto hanno incassato i film della star di Pirati dei Caraibi?

Nonostante la recente esclusione dalla saga di Animali Fantastici, Johnny Depp rimane una delle stelle più splendenti del panorama di Hollywood. Dalla collaborazione con Tim Burton al franchise Pirati dei Caraibi, nel corso della sua carriera ha infilato un successo al botteghino dietro l'altro, ma quanto hanno incassato in tutto i suoi film?

Contando anche i soldi incassati più di recente da Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra e Arrivederci professore, entrambi usciti nel 2019, il box office delle pellicole in cui ha recitato Depp hanno raggiunto quota 10,321 miliardi. Si tratta del decimo miglior risultato di sempre senza contare l'inflazione, nonché il secondo dietro Tom Hanks per un attore mai apparso nel Marvel Cinematic Universe (davanti a lui troviamo infatti Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans, Zoe Saldana e Bradley Cooper).

Vi riportiamo di seguito la top 10 dei suoi film che hanno incassato di più, ovviamente caratterizzata per la maggior parte dalla saga targata Disney:

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma ($1,06 miliardi) Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare ($1,04 miliardi) Alice in Wonderland (1,02 miliardi) Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo ($961 milioni) Animali Fantastici e dove trovarli ($814 milioni) Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar ($795 milioni) Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald ($654,8 milioni) Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna ($654,3 milioni) La fabbrica di cioccolato ($475 milioni) Assassinio sull'Orient Express ($352,8 milioni)

