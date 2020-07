Johnny Depp, impazza l'hashtag #NoJohnnyNoPirates: i fan rivogliono Jack Sparrow

Cosa ottieni se togli a un franchise anche piuttosto popolare il suo personaggio più iconico? Beh, il minimo che ci si possa aspettare è una rivolta da parte dei fan, cosa che si sta puntualmente verificando sin dal giorno dell'annuncio del reboot/spin-off di Pirati dei Caraibi.

Non che la saga godesse di ottima salute: gli ultimi due film, Oltre i Confini del Mare e La Vendetta di Salazar, avevano tutt'altro che entusiasmato critica e fanbase, ma almeno c'era lui a mantenere viva l'atmosfera e a far sentire tutti a casa, quel Jack Sparrow che era stato anima della serie sin dal suo primo capitolo.

L'annuncio di un nuovo Pirati dei Caraibi con Margot Robbie come protagonista ha dunque mandato su tutte le furie buona parte dei fan, che hanno immediatamente cominciato a chiedere il reintegro di Depp: a dimostrazione di ciò basta dare un'occhiata ai trend delle ultime ore, tra i quali troverete sicuramente l'hashtag #NoJohnnyNoPirates lanciato appositamente per manifestare il malcontento per l'esclusione di Jack Sparrow.

Vedremo se questa sommossa servirà a cambiare le idee della produzione o, magari, dello stesso Depp: è tutt'altro che scontato, d'altronde, che l'attore abbia ancora voglia di vestire i panni del celebre pirata. Nel frattempo, cerchiamo di immaginare cosa vorrà dire per Margot Robbie lo sbarco in Pirati dei Caraibi.