Johnny Depp è immune a una delle più grandi paure degli attori: parola di Kenneth Branagh

Si dice spesso che molti attori abbiano i loro gesti propiziatori da ripetere ogni volta sul set, delle abitudini, magari dei timori: uno di questi, in particolare, sembra accomunare praticamente tutte le star di Hollywood... Tranne Johnny Depp! La prova ce l'hanno fornita le riprese di Assassinio sull'Orient Express.

Parlando del suo film del 2017 per il quale dovette giustificare gli ingombranti baffi di Poirot, Kenneth Branagh si complimentò infatti con Johnny Depp per il modo in cui riuscì a portare a casa una delle sue scene più intense, quella del confronto tra Poirot ed Edward Ratchett davanti... Alla famigerata Fragilitè!

Come sicuramente ricorderete, la sequenza che vede coinvolti i due personaggi richiedeva infatti un discreto numero di bocconi di torta: ancor peggio se pensiamo che le riprese andarono avanti per un giorno e mezzo! Il problema sta nel fatto che, secondo Branagh, mangiare sul set è una delle peggiori paure degli attori: per la star di Edward Mani di Forbice, però, la cosa non rappresentò un problema.

"È assolutamente privo di paura per la cosa che più terrorizza qualunque attore, mangiare in un film" ebbe a dire Branagh. Una skill importante, non vi pare? Torte a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Assassinio sull'Orient Express.

