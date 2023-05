Johnny Depp: 'Il boicottaggio di Hollywood? Non ci credo più'

Qualche tempo fa, Johnny Depp ha dichiarato di sentirsi boicottato dall'industria di Hollywood a seguito dei titoli scandalistici nel corso del processo con Amber Heard. Ma l'attore avrebbe aggiustato il tiro in conferenza stampa a Cannes.

Dopo la standing ovation per Johnny Depp a seguito della proiezione in anteprima di Jeanne du Barry - La favorita del re, l'attore ha chiarito le parole espresse al quotidiano Sunday Times nel 2021: "Se mi sento boicottato adesso? No, per niente. Non mi sento boicottato da Hollywood perché non penso più a Hollywood. Io stesso non ho più bisogno di Hollywood - dice Depp a Deadline - penso che sia un momento molto strano e divertente in cui tutti vogliono essere se stessi, ma non possono. Devono mettersi in riga, conformarsi".

Jeanne du Barry sancisce il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp dopo una pausa di ben tre anni a seguito della vittoria del processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard. Una lotta che ha calcato le copertine di ogni tabloid: certamente per i due attori non sono mancati i momenti di difficoltà. Adesso che sembra sia arrivata un po' di quiete dopo la tempesta, è tempo del grande ritorno sul grande schermo.