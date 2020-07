Johnny Depp, la guardia del corpo:'Amber Heard gli ha spento una sigaretta in faccia'

La guardia del corpo di Johnny Depp, Malcolm Connolly, ha dichiarato in tribunale che Amber Heard spense una sigaretta in faccia al marito. La dichiarazione ufficiale è arrivata nel sesto giorno del processo per diffamazione di Depp nei confronti del tabloid Sun, che l'ha definito in un articolo di Dan Wootton un 'picchiatore di mogli'.

Malcolm Connolly ha lavorato per Johnny Depp per 16 anni e ha fornito le prove di un incidente avvenuto nel marzo 2015 sul set di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar. Connolly ricevette una chiamata dal defunto Jerry Judge, capo della sicurezza di Johnny Depp:"Malcolm, sali in macchina e porta fuori il capo da quella situazione".



Connolly giunse alla casa di Johnny Depp e Amber Heard trovandovi un gran baccano, con la coppia di coniugi impegnata ad urlarsi a vicenda. Il bodyguard portò Depp in macchina e nell'abitacolo l'attore disse:"Mi ha tagliato il dito. Mi ha rotto la mano con una bottiglia di vodka". Connolly afferma di aver guardato la mano di Depp:"Ho visto il suo dito ed era un disastro".

Poi Depp disse alla sua guardia del corpo che Heard gli aveva spento una sigaretta in faccia e Connolly notò il segno della bruciatura sul viso. A quel punto Amber Heard si avvicinò e disse:"Hai intenzione di andartene così, fottuto codardo?".

Nella sua testimonianza Malcolm Connolly afferma di non aver mai visto Johnny Depp colpire Amber Heard:"Non tollererei nessun uomo che colpisce una donna. Non importa chi sia. Nemmeno se è il mio capo. Nemmeno se è il papa".



Tra i testimoni si è presentata anche Tara Roberts, direttrice immobiliare dell'isola privata di Depp alle Bahamas:"Non ho mai visto Johnny, che è un uomo insolitamente gentile, essere violento o aggressivo con Amber o chiunque altro. Assistetti invece ad una scena in cui Amber affronta violentemente Johnny, gli tira i capelli e commette altri atti fisici aggressivi nei suoi confronti. Prima del matrimonio di Johnny con Amber era estroverso, amichevole e socievole. C'era un ambiente familiare quando visitava l'isola". La corte inoltre ha raccolto la testimonianza di Samantha McMillen, stylist di Depp da 18 anni, che ha affermato di aver visto Amber Heard il giorno successivo alla sua apparizione nel talk show di James Corden, senza notare alcun tipo di lesione.

Su Twitter nel frattempo sono comparse delle foto delle presunte feci di Amber Heard su letto di Johnny Depp. Inoltre sono emersi dettagli su un terribile litigio in viaggio di nozze tra Depp e Heard.