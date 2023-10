Johnny Depp ha guadagnato quasi 15mila dollari a parola grazie ad un ruolo in particolare

Johnny Depp fu vicino ad interpretare Iron Man, un ruolo sicuramente remunerativo. Ma grazie ad un film in particolare, Johnny Depp arrivò a guadagnare una cifra spropositata in proporzione alle parole dette in quell'opera.

L’attore, interprete anche di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, fu scelto come protagonista nei panni di Edward in “Edward – Mani di forbice” diretto da Tim Burton, un personaggio di poche parole. Ebbene, per ogni parola pronunciata in quella pellicola Johnny Depp guadagnò ben $14,889. Una cifra sicuramente enorme, ma non del tutto inedita per un attore del calibro di Depp. Infatti, la star ha successivamente aumentato gradualmente il suo cachet, fino ad arrivare a guadagnare ben 44 milioni di dollari per la sua presenza in “Alice e il paese delle meraviglie”.

Una carriera piena di soddisfazioni e di guadagni eccellenti quella di Depp, unicamente frenata dal processo che l’ha coinvolto contro l’ex moglie Amber Heard. Un evento che ha inevitabilmente macchiato la sua immagine per parecchio tempo, ma adesso che la star è ritornata in carreggiata, ci sono parecchi progetti ad attenderlo, tra cui Jeanne du Barry in cui interpreta Re Luigi XV, e anche Modi, pellicola biografica sulla vita di Amedeo Modigliani in cui sarà anche regista. E proprio di recente, è uscito il primo trailer del film animato con Johnny Depp dal titolo Johnny Puff: secret mission, che tratta temi come la protezione dell'ambiente, l'importanza del riciclaggio e lo spirito di squadra.