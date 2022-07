Johnny Depp, la generosa offerta all'ospedale della presunta donazione di Amber Heard

Il processo ad Amber Heard è giunto a conclusione ormai da tempo, ma prevedibilmente gli strascichi di quest'infinita vicenda legale continuano a fornire materiale alle testate di tutto il mondo: tra una bega e l'altra, ad esempio, Johnny Depp è stato protagonista in queste ore di un atto di generosità che potrebbe nascondere un doppio intento.

Dopo aver scritto due canzoni su Amber Heard prossime all'uscita, infatti, l'ex-Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi ha donato una grossa somma ad un beneficiario che potrebbe non risultare nuova alle orecchie di chi ha seguito con attenzione le vicende relative al divorzio dei due attori: si tratta del Children's Hospital di Los Angeles.

Vi dice nulla questo nome? Qualcuno di voi avrà sicuramente capito di cosa stiamo parlando: si tratta dello stesso ospedale a cui Amber Heard sostenne di aver donato gran parte dei soldi ricevuti dal divorzio dalla star di Edward Mani di Forbice; come probabilmente molti ricorderanno, durante il processo su quella generosa offerta furono gettate parecchie ombre, con buona parte dei soldi dell'attrice che, in realtà, non sarebbero mai effettivamente giunti a destinazione.

Difficile, dunque, pensare che la scelta di Depp sia stata casuale: intento polemico o no, comunque, la beneficenza resta ovviamente beneficenza, per cui... Chi siamo noi per criticare? Donazioni sospette a parte, comunque, vediamo perché Amber Heard dovrà tornare a processo in seguito ad una nuova accusa.