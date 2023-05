Johnny Depp, frattura alla caviglia per l'attore: slitta il tour degli Hollywood Vampires!

Johnny Depp non è solo cinema: l'attore, come molti di voi sapranno, porta avanti da qualche anno una soddisfacente carriera nel mondo della musica con gli Hollywood Vampires, il supergruppo formato con Alice Cooper e Joe Perry. Un leggero infortunio, però, impedirà al nostro Johnny di esibirsi sul palco nelle prossime settimane!

Depp, che a breve dirigerà un film su Amedeo Modigliani, ha infatti subito una frattura alla caviglia che lo costringerà inevitabilmente a sospendere per qualche tempo l'attività da musicista live, così come comunicato ai suoi fan dall'attore stesso tramite un post su Instagram.

"È cominciata come una lievissima frattura, ma poi durante Cannes le cose sono peggiorate invece di migliorare. Più di un medico mi ha vivamente consigliato di evitare ogni tipo di attività al momento, per cui adesso non mi è possibile viaggiare" si legge nel post di Depp, ripreso poi da quello apparso sul profilo ufficiale degli Hollywood Vampires che, nel comunicare lo slittamento delle prossime date del tour, hanno sottolineato come il loro chitarrista sia "devastato dalla piega presa dagli eventi" e punti a tornare al meglio per le date europee del tour. Musica e infortuni a parte, intanto, durante Cannes Johnny Depp ha parlato dei presunti boicottaggi di Hollywood a suo danno.