Johnny Depp, una foto della star di Pirati dei Caraibi è diventata virale: ecco perché

Negli ultimi anni Johnny Depp è comparso su tutti quotidiani ma non per questioni di lavoro. La querelle giudiziaria con l'ex moglie Amber Heard ha monopolizzato l'attenzione mediatica nei confronti dell'attore. Ora Depp è tornato a far parlare di sé per un altro motivo ma anche in questo caso non c'entra la sua carriera.

Johnny Depp tornerà alla regia di un film ma nel frattempo una sua foto agli MTV Music Award è diventata virale sui social a causa del look della star, considerato piuttosto bizzarro.

L'immagine mostra Depp con uno sguardo piuttosto confuso e una posa quasi innaturale, mentre indossa dei vestiti e delle collane che hanno spinto qualcuno a definirlo, ironicamente, ispirato da "tutte le culture del mondo".



Quali sono i problemi riscontrati sul look di Depp? Le collane? Il sigaro? La camicia di flanella annodata in vita? Ovviamente il web si è sbizzarrito con commenti e meme non proprio lusinghieri nei confronti delle scelte d'abbigliamento dell'attore.

In calce alla news vi proponiamo alcuni post su Twitter che tentano di raccontare sarcasticamente l'aspetto di Johnny Depp agli MTV Music Award.



Voi cosa ne pensate del look di Johnny Depp agli VMA? L'attore si era presentato a sorpresa all'evento musicale di fine estate.

Nel frattempo sembra che Amber Heard abbia cambiato vita e si sia trasferita in Spagna con la figlia, secondo quanto riportano i magazine americani.