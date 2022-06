Johnny Depp, una fonte vicina all'attore: 'È felice del verdetto, ma non sta gongolando'

In questo momento Johnny Depp avrebbe di che festeggiare: l'ex-star di Pirati dei Caraibi ha finalmente potuto cantare vittoria dopo il verdetto sfavorevole ad Amber Heard nell'ambito del processo per diffamazione intentato contro l'attrice di Aquaman. Ma come sta vivendo la cosa il nostro Jack Sparrow?

Mentre Amber Heard annuncia l'uscita di un libro per raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti, una fonte anonima vicina all'attore di Edward Mani di Forbice assicura che Depp starebbe sì godendosi la vittoria, ma senza eccedere in festeggiamenti per quello che è stato comunque l'evento conclusivo di un periodo tutt'altro che felice.

"Il processo era necessario, ma lui è contento che sia finita. Nonostante sia sollevato dal verdetto della giustizia, non sta gongolando. Non vuole neanche parlare del processo ora come ora. Ha intentato la causa perché sentiva che fosse una cosa necessaria, ma è già andato avanti. Ora può finalmente tornare a fare ciò che ama di più. Gli piace esibirsi, ha un'estate piuttosto piena davanti. Ma vuole anche ricominciare a lavorare, lui ama recitare e rivuole la sua carriera" sono state le parole dell'insider.

Un Depp soddisfatto, dunque, ma soprattutto sereno: vedremo in che modo l'attore tenterà di risollevarsi dopo uno dei periodi più bui della sua carriera. A tal proposito, secondo un produttore sarebbe ancora presto per rivedere Depp in una grande produzione.