Johnny Depp, una fonte vicina all'attore conferma: 'E' felice di aver riavuto la sua vita'

Dopo un processo che ha catalizzato completamente l'attenzione mediatica per circa un mese, Johnny Depp sembra guardare avanti e non indietro. In seguito, appunto, alla vittoria nel processo per diffamazione contro l'ex-moglie Amber Heard, pare che una fonte molto vicina all'attore abbia confermato come questo si senta molto più sollevato adesso.

Il processo ha suscitato un'ondata di articoli, reazioni e preoccupazioni per il funzionamento del sistema legale e sollevato importanti domande sulla cultura delle celebrità in tutto il mondo. Ma questo non interessa molto a colui che molti considerano il vincitore di questo complesso processo, Depp stesso.

Una fonte vicina a Depp, l'attore Greg Ellis, ha dichiarato a FOX News che Depp è "solo felice di riavere la sua vita. Quindi, penso che sia solo felice di riavere la sua vita e speriamo che se ne parli di meno". Ellis ha continuato spiegando perché ritiene che il verdetto sia stato importante, definendo "estremamente raro" ottenere "una qualsiasi parvenza" di vittoria.

"È estremamente raro che qualcuno che viene etichettato come Depp, che è stato messo nel mirino con la falsa accusa di violenza domestica, ne esca fuori e ottenga una qualche parvenza di vittoria, per non parlare di avere poi voce in capitolo".

Ellis ha continuato a elogiare l'ex star di Pirati dei Caraibi con parole molto affettuose nei suoi riguardi: "Quindi, il fatto che sia riuscito a parlare per la prima volta, e penso che abbiamo visto anche dal processo, la sua umanità e lo spirito e la natura gentile dell'uomo. È stato coerente e si è assunto la responsabilità delle sue colpe e degli errori che ha commesso. Non ha mai detto di essere perfetto".

Nel frattempo gli avvocati di Amber Heard hanno chiesto l'annullamento del processo con Depp. Vediamo, invece, quali sono i prossimi progetti di Johnny Depp.