Johnny Depp, tutti i film della star da vedere su Netflix

Dopo avermi consigliato tutti i film con Johnny Depp da vedere in streaming su Amazon Prime Video, torniamo oggi a consigliarvi alcuni dei tanti titoli interpretati dall'amatissima star di Pirati dei Caraibi ma spostando l'attenzione su Netflix, dove in catalogo ci sono diversi titoli interpretati da Johnny Depp.

Partendo dai titoli filmati in collaborazione con il mentore e amico Tim Burton, il primo film con Depp presente su Netflix è La fabbrica di cioccolato, dove l'interprete ha vestito i panni dell'eccentrico Willy Wonka in una delle sue più istrioniche e divertenti performance. Proseguiamo poi sempre con Burton ma passando all'animazione stop motion con La sposa cadavere, il cui protagonista - oltre ad averne le sembianze - è stato anche doppiato in originale dalla star.



Vi raccomandiamo poi uno dei suoi film più belli e intensi, il Donnie Brasco di Mike Newell, passando poi all'intrigante e minore Secret Window scritto e diretto da David Koepp e tratto da un fantastico racconto breve di Stephen King, il Maestro dell'Orrore.



Concludiamo il catalogo dei film con Depp su Netflix con il più recente Black Mass di Scott Cooper e lo straordinario e amatissimo Rango di Gore Verbinski, interpretato dall'attore in performance capture e ovviamente anche doppiato.