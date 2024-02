Johnny Depp a Torino per il film su Modigliani: ci sono anche Al Pacino e Scamarcio

Johnny Depp sarà alla regia del film Modì, e l’attore si trova attualmente a Torino per realizzare alcune riprese della pellicola.

Modì racconterà 48 ore di vita del pittore durante il suo soggiorno nella città di Parigi, una fuga dalla polizia che lo condurrà all’incontro che gli cambierà la vita. Nel progetto è coinvolto anche il celebre attore Al Pacino nel ruolo di Maurice Gangnat, un collezionista d'arte francese. Anche Luisa Ranieri è nel cast di Modi, insieme a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Pierre Niney e Sally Phillips. Il film è basato su un’omonima opera teatrale di Dennis Mcintyre.

"Sono orgoglioso di portare a Torino una star internazionale del calibro di Johnny Depp, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata ‘Puffins” e nel film “Waiting for the Barbarians. - La città di Torino ha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a livello globale, e la presenza degli studi a Torino, sede dislocata dei Tuscany Film Studios, costituisce un elemento fortemente attrattivo per le produzioni nazionali e internazionali. I Tuscany Film Studios nascono infatti per portare l’arte di fare cinema in tutta Italia, non solo in Toscana", ha dichiarato Andrea Iervolino, a capo dei Tuscany Film Studios.