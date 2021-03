Johnny Depp, un film inedito negli Stati Uniti va al cinema per far ripartire le sale

Non è un periodo facile per le sale cinematografiche: in Italia come nel resto del mondo i cinema, piccoli o grandi che siano, stanno affrontando momenti di incredibile difficoltà a causa delle prolungate chiusure dovute alla pandemia. Qual modo migliore per incoraggiare la ripresa, dunque, di un film atteso da quasi tre anni?

Nelle sale statunitensi è infatti in arrivo City of Lies, il film con Johnny Depp incentrato sulla storia degli omicidi dei leggendari rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur: girato tra il 2016 e il 2017, il film diretto da Brad Furman fu distribuito nelle nostre sale durante il gennaio del 2019, mentre negli USA la sua uscita inizialmente prevista per il settembre del 2018 fu posticipata senza dare ulteriori spiegazioni.

Voci dell'epoca attribuirono la decisione ad uno scandalo che coinvolse Depp, accusato di aver aggredito fisicamente un manager a Los Angeles durante le riprese del film: successivamente alla fuoriuscita di queste indiscrezioni, comunque, Depp stesso smentì categoricamente la cosa, seguito a ruota dai membri del suo staff.

Quale che sia stato il motivo del rinvio, comunque, City of Lies arriverà finalmente nelle sale degli Stati Uniti il prossimo 19 marzo: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di City of Lies.