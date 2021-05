Johnny Depp, il figlio Jack nelle nuove foto di Instagram

Seguendo forse l'esempio del padre Johnny Depp, l'ancora giovanissimo Jack Depp, figlio minore della star di Sweeney Todd e Pirati dei Caraibi ha aperto un suo profilo Instagram personale, riempiendolo di foto e ricordi e mostrando ai fan del padre e ormai anche suoi (anche se ne ha solo 3.800) di essere cresciuto e sempre più uguale ai genitori.

Lo scorso aprile 2020, quando ancora Jack non aveva un profilo Instagram, è stato grazie a sua sorella, l'attrice di The King Lily-Rose, che abbiamo potuto vedere quanto il figlio di Depp fosse e sia diventato somigliante al suo "Vecchio".

La ragazza aveva infatti postato su Instagram un dolce augurio di buon compleanno al fratello, condividendo due foto: una con diversi scatti di lei e il fratello in un photobooth quando erano solo dei bambini, e una con il doppelgänger di John... ehm, il ragazzo in costume e occhiali da sole che si gode le calde giornate in balcone.

"Il piccolo Jackie ha 18 anni! Il mio fratellino, il mio cure, la mia anima. Buon Compleanno, ti voglio così bene!" scriveva Lily-Rose nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.



Fateci sapere cosa ne pensate di Jack Depp lasciando un commento in calce alla notizia.