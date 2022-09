Johnny Depp ha trovato la sua nuova fiamma (ed è una nota avvocata)

Johnny Depp ha trovato la sua nuova fiamma. Dopo essere stato sotto i riflettori per mesi ed essere stato allontanato dalle produzioni cinematografiche, come ad esempio da Warner Bros per Animali Fantastici 3, la star sembra aver trovato la sua nuova anima gemella. Ma chi è la fortunata?

E' Joelle Rich, avvocata di 37 anni, che ha rappresentato Johnny nella sua causa per diffamazione contro «The Sun» nel 2020. Se ben ricordate, il processo si è concluso con una sconfitta per l'attore, ma sembra aver portato comunque a qualcosa di buono.

La relazione tra la star 59enne di Pirati dei Caraibi e la Rich andrebbe avanti già da alcuni mesi, ma i due non erano mai stati colti in fragrante dai paparazzi, fino ad ora. Inoltre, la Rich era stata fotografata presso il tribunale della contea di Fairfax, in Virginia, durante il noto processo Depp - Heard di qualche mese fa, in veste non di legale, ma come “accompagnatrice di Depp”.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che il processo con l'attrice di Acquaman sarà al centro di un nuovo film, intitolato Hot Take, che verrà distribuito gratuitamente dal 30 settembre. La pellicola non sarà un montaggio con immagini del processo e avrà veri attori che interpreteranno i due.