Johnny Depp, al Festival di Cannes saranno venduti i diritti del suo nuovo film

Mentre continua a tenere banco il tumultuoso e grottesco processo contro l'ex-moglie Amber Heard che ha licenziato i suoi PR dopo la pessima pubblicità avuta dalla vicenda, Johnny Depp sarà al prossimo market del Festival di Cannes per vendere i diritti di distribuzione del suo nuovo film, Jeanne Du Barry, in cui interpreterà Re Luigi XV.

Stando a quanto vi riportavamo all'epoca dell'annuncio di questa nuova produzione, Johnny Depp ha firmato per recitare nel ruolo di Luigi XV in un nuovo film firmato dalla sceneggiatrice e regista Maiwenn: la produzione dovrebbe iniziare in Francia a luglio. Una data d'uscita e maggiori dettagli sulla trama del progetto devono ancora essere annunciate, ma considerato che le riprese inizieranno la prossima estate è altamente probabile che il progetto debutterà nel 2023, magari proprio sul tappeto rosso di Cannes dove questo mese il film troverà un distributore internazionale.

Depp reciterà accanto a Maïwenn nel dramma storico francese su Jeanne Bécu, una donna nata in povertà ma che ha scalato i ranghi della corte del Re Luigi XV fino a diventare la sua amante. Depp interpreterà Luigi XV (soprannominato 'Luigi l'amato') accanto a Maïwenn, che sarà anche regista della pellicola.

Dicevamo che in questi giorni Depp è impegnato nel processo per diffamazione contro l'ex-moglie Amber Heard. I due si stanno affrontando a livello giudiziario ormai da diversi anni, dopo che Heard ottenne un ordine restrittivo temporaneo nei suoi confronti nel 2016. Attualmente stanno battagliando per un editoriale del 2018, in cui l'attrice, pur senza fare il suo nome, era chiaro a chi si stesse riferendo mentre parlava degli abusi di violenza domestica subiti in passato.

Amber Heard ha accusato Johnny Depp di violenza sessuale e domestica; accuse che l'ex star di Pirati dei Caraibi e Animali Fantastici ha sempre rispedito al mittente, dichiarando di essere innocente.