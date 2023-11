Johnny Depp festeggia: finite le riprese del suo nuovo film con Al Pacino

Il ritorno di Johnny Depp dopo il turbolento periodo trascorso tra gossip e tribunali è stato accolto con gioia dai fan che non hanno mai smesso di supportare la star di Edward Mani di Forbice: dopo Jeanne du Barry - La Favorita del Re, dunque, è la volta di Modì, il film che lo vedrà nei panni di Amedeo Modigliani.

Proprio in queste ore il nostro Johnny ha annunciato la fine delle riprese del film che vedrà nel cast anche Luisa Ranieri e Riccardo Scamarcio, oltre ovviamente ad un fuoriclasse come Al Pacino: con un post su Instagram l'attore del La Fabbrica di Cioccolato ed Ed Wood ha ringraziato la troupe che in queste ultime settimane ha condiviso con lui il set di Budapest.

"Alla mia cara famiglia di Modì, koszonom ['grazie' in ungherese, ndr] per tutto il vostro incredibile impegno senza il quale questo film non sarebbe stato realizzato. Vi prego di accettare la mia eterna ammirazione, la mia gratitudine, il mio rispetto e il mio amore. JD" si legge nel post dell'attore alla sua seconda esperienza da regista.

Vedremo se Modì coinciderà con il ritorno di Johnny Depp ai fasti di un tempo: certo è, comunque, che il mondo del cinema non vede l'ora di riabbracciare ancora una volta un attore che, nonostante le tante controversie, non ha mai smesso di regalare emozioni.