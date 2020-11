Johnny Depp, i fan sostengono l'attore contro Amber Heard dopo la sconfitta al processo

Dopo una battaglia giudiziaria lunga mesi, ieri un tribunale del Regno Unito si è pronunciato in favore del tabloid The Sun a discapito della star americana Johnny Depp, rigettando l'accusa di diffamazione causata da un termine utilizzato in un articolo dello scorso giugno, nel quale Depp veniva definito 'wife beater'.

Johnny Depp e Amber Heard si sono scambiati reciproche violente accuse nel corso delle scorse settimane ma i fan dell'attore anche dopo la sentenza hanno deciso di sostenere il proprio beniamino, anche in relazione ad alcuni passaggi del processo che non hanno convinto i sostenitori della star. In particolare la mancata considerazione, da parte del giudice, di alcune testimonianze in favore dell'attore, tra cui quella della sua ex guardia del corpo e di altre persone vicine all'ex coppia che avrebbero testimoniato in favore di Depp. La quantità di prove contro Amber Heard considerata irrilevante ha contribuito ad aumentare i dubbi sull'esito del processo.



Dopo l'annuncio della sconfitta di Johnny Depp in tribunale su Twitter sono iniziati a comparire diversi messaggi in suo sostegno, con l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp.

Ricordiamo che attualmente è ancora in corso un procedimento legale negli Stati Uniti, che contrappone questa volta direttamente Depp e Heard. La star di Pirati dei Caraibi ha citato in giudizio l'ex moglie in Virginia, chiedendo un risarcimento da 50 milioni di dollari.

