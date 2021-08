Johnny Depp, i fan mostrano il loro sostegno all'attore al KVIFF: 'Noi ti crediamo'

Johnny Depp è di nuovo sommerso dall'affetto dei fan, questa volta in trasferta, al Karlovy Vary International Film Festival, dove è stato invitato per presentare Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, film di cui è produttore.

Contrariamente ai suoi impegni di calendario, che fin dall'esito del processo contro il The Sun hanno iniziato a scarseggiare (il caso emblematico, ovviamente, è il licenziamento da Animali Fantastici 3), il sostegno dei fan di Johnny Depp non viene mai a mancare, anzi, sembra aumentare di giorno in giorno.

È esattamente ciò che è successo anche al Karlovy Vary International Film Festival, come si può notare anche da diversi video dell'evento trapelati online, incluso quello che sta ormai diventando virale dove i fan gli urlano "Noi ti crediamo, Johnny", con un'altrettanto emotiva risposta da parte dell'attore: "Siete tutti guerrieri. Siete dei soldati incredibili. Grazie! Che siate benedetti!".

In un altro video, che mostra l'arrivo dell'attore al Festival, Depp sembra sinceramente sorpreso dalla reazione del pubblico presente, che lo accoglie con entusiasmo.

"Siamo convinti che ci sia una cosa chiamata 'innocente fino a prova contraria' che debba essere rispettata. Se si danno il via a certe discussioni senza la presunzione d'innocenza, ci si può spingere troppo oltre, verso un punto che non ha nulla a che vedere con il motivo per cui abbiamo invitato questa persona" ha affermato il direttore artistico del festival Karel Och "Siamo felici di avere una così grande stella qui al nostro festival, ma viene in qualità di filmmaker, per sostenere il suo lavoro" ha poi concluso.