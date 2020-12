Johnny Depp, i fan dell'attore maratonano i suoi film per mostrare tutto il loro sostegno

Un paio di giorni fa, il Twitterverse ha dato il via a una maratona di film di Johnny Depp in supporto dell'attore (e per protesta contro la premiere di The Stand con Amber Heard?), utilizzando gli hashtag #Deppcember e #DeppMovieNight, oltre che l'ormai canonico #JusticeForJohnnyDepp.

"Preparatevi per la #DeppMovieNight del 17 di#Deppcember!

24 ore di binge-watching dei vostri film preferiti con Johnny Depp assieme ai vostri amici e alla vostra famiglia per mostrare che #WeStandWithJohnnyDepp

#JusticeForJohnnyDepp" si legge nel tweet dell'account JusticeForJohnnyDepp, che presenta anche un il design di un biglietto del cinema realizzato per l'occasione.

E i fan dell'attore non se lo sono certo fatto ripetere due volte, e hanno subito messo su una varietà di titoli, da un classico come Buon Compleanno Mr. Grape al più recente La Fabbrica di Cioccolato, passando per Alice in Wonderland, Rango e ovviamente Pirati dei Caraibi (anche se le ultime indiscrezioni vedrebbero un allontanamento forzato di Depp dal franchise di Pirati dei Caraibi).

Ma quel che più salta all'occhio è la concomitanza dell'iniziativa con il debutto della serie tv The Stand su CBS All Access, nel cui cast troviamo anche Amber Heard. Coincidenze? Noi non crediamo.

Nel frattempo, continua a salire il numero dei firmatari della petizione per rimpiazzare Amber Heard in Aquaman 2, anche se Warner Bros. e la stessa attrice hanno fatto sapere che non accadrà.