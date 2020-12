Johnny Depp, i fan abbonati a Netflix possono tirare un sospiro di sollievo: ecco perché

Johnny Depp sta attraversando quello che è senza dubbio il periodo più buio e difficile della sua carriera, dato che dopo aver perso la causa contro l'ex moglie Amber Heard è stato licenziato da Animali Fantastici e ha visto la saga di Pirati dei Caraibi affidata a Margot Robbie.

Nei giorni scorsi, inoltre, si era diffusa la notizia dell'eliminazione di tutti i suoi film dal catalogo Netflix USA, cosa che come facilmente intuibile aveva fatto infuriare i fan di tutto il mondo. Fortunatamente per Depp e i suoi sostenitori, però, a quanto pare adesso è arrivata la smentita ufficiale.

Il sito What's on Netflix infatti nelle scorse ore ha esaminato attentamente la faccenda, partita da un post divenuto virale sul social network Twitter e diffusasi a macchia d'olia sulle principali testate cinematografiche di tutto il mondo, e circoscritto la cosa al solo The Rum Diary, film che casualmente vede protagonisti proprio Johnny Depp e Amber Heard. A quanto pare era l'unico titolo presente sul catalogo Netflix USA, e una volta scaduto - come scadono normalmente tutti i film non Netflix concessi in licenza da altre major come Universal, Paramount, Disney e Warner Brothers - il catalogo è rimasto privo di contenuti con protagonista la star.

Si è trattato soltanto di una coincidenza dal pessimo tempismo, quindi: a livello globale molti film di Johnny Depp sono ancora in streaming su Netflix, e nel Regno Unito, ad esempio, il sito ha individuato Dark Shadows, Donnie Brasco, Blow, Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride e Rango. Inoltre, negli USA dall'1 gennaio torneranno disponibili Rango e What’s Eating Gilbert Grape, dunque i fan possono stare tranquilli: tra l'altro in Italia Johnny Depp è presente con diversi titoli in catalogo, tra i quali Black Mass, Secret Window e Donnie Brasco.

