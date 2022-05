Johnny Depp, Eva Green non ha dubbi: 'Il mondo si accorgerà del suo buon cuore'

Che l'opinione pubblica sia in larga parte favorevole a Johnny Depp nell'ambito della vicenda legale che lo vede opposto all'ex-moglie Amber Heard non è un segreto: meno scontato, ovviamente, è che a schierarsi apertamente siano delle star di Hollywood come Eva Green, i cui rapporti con l'ex-coppia sono inevitabilmente più diretti.

L'attrice che con l'ex-Jack Sparrow lavorò in occasione di Dark Shadows, però, sembra non aver avuto esitazioni nell'unirsi all'esercito di star schieratesi dalla parte di Depp: un messaggio pubblicato in queste ore tramite social da Green sembra in effetti non lasciare alcun dubbio al riguardo.

"Non ho dubbi sul fatto che Johnny ne uscirà con il suo buon nome salvo e che il mondo si accorgerà del suo buon cuore, per lui le per la sua famiglia a vita sarà più bella di quanto lo sia mai stata in precedenza" si legge nel post della star di The Dreamers e Miss Peregrine, che non risparmia, dunque, una più o meno velata stoccata ad Amber Heard.

Vedremo se anche altri colleghi di Depp vorranno esporsi in maniera così plateale al riguardo: certo è che il protagonista di Edward Mani di Forbice sembri poter contare su un sostegno non indifferente da questo punto di vista. In questi giorni, intanto, alcune voci hanno parlato di una relazione tra Depp e il suo avvocato: i diretti interessati, però, non hanno rilasciato commenti.