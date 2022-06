Johnny Depp esordisce ufficialmente su TikTok: ha già milioni di followers

Fresco del suo tumultuoso e chiacchieratissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, la star di Hollywood Johnny Depp ha lanciato ufficialmente un account TikTok nelle scorse ore.

Come saprete se avete seguito la vicenda passo passo, la vittoria di Johnny Depp è passata anche per i social media, attraverso i quali il pubblico ha completamente ribaltato la percezione che aveva delle due star fino a qualche mese fa. Ora, saggiamente, la mossa di Johnny Depp di esordire su TikTok sembra voler alimentare questa tendenza, e infatti in poche ore dal lancio dell'account e senza (al momento della stesura di questo articolo) alcun video ancora condiviso, la star ha già aggiunto 1,7 milioni di follower sulla piattaforma dei social media, un numero sicuramente destinato a salire nei prossimi giorni.

L'immagine pubblica di Johnny Depp è stata in grado di riprendersi dagli attacchi e dal 'massacro' mediatico degli ultimi anni, e adesso la situazione è totalmente ribaltata: ora c'è chi vuole che sia lui a tornare protagonista di grandi ruoli cinematografici - un ex dirigente della Disney è addirittura convinto che Johnny Depp sarà di nuovo Jack Sparrow per la saga di Pirati dei Caraibi - mentre Amber Heard deve quotidianamente affrontare le numerose petizioni che la vogliono fuori da Aquaman & The Lost Kingdom.

