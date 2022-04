Johnny Depp, il suo dottore testimonia:'Disse di essersi tagliato il dito dopo un litigio'

Prosegue senza sosta il processo che contrappone Johnny Depp e Amber Heard. I due ex coniugi stanno affrontando un processo per diffamazione, intentato dall'attore nei confronti dell'ex moglie. Tra le testimonianze di giovedì anche quella del dottor David Kipper, che Depp assunse per guarire dalle sue dipendenze.

Kipper ha assistito Depp in numerosi viaggi, cercando di aiutarlo a disintossicarsi da alcol, oppiacei, benzodiazepine e cocaina.

Oltre ad aver dichiarato di esser stato licenziato più volte da Depp durante il percorso di disintossicazione poi successivamente riassunto, il dottore ha affermato che la sua infermiera ha trovato l'attore con le nocche graffiate e sanguinanti dopo aver preso a pugni un muro durante un litigio con Heard alle Bahamas.



Durante un viaggio in Australia nel marzo 2015, Depp avrebbe informato Kipper di aver perso una parte di un dito dopo il violento litigio con Heard.

Il dottore avrebbe visitato l'attore a domicilio ma l'abitazione era un completo disastro e sembrava che ci fosse sangue sul muro.

"Non posso vivere così, è un'oca natalizia piena di me**a. Mi sono tagliato la parte superiore del dito medio" avrebbe scritto in un messaggio Depp al dottore. In un altro messaggio avrebbe scritto:"È capace di tutto per il successo e la fama. Probabilmente è per questo che sono stato assunto". Nei giorni scorsi Amber Heard ha accusato Depp di violenza sessuale.



Nella giornata di giovedì ha testimoniato anche la terapeuta della coppia, che ha affermato come ci fosse 'abuso reciproco' nella relazione. Ha parlato di una telefonata di Heard nella quale affermava di aver schiaffeggiato Depp perché 'penso si sentisse umiliata e minacciata' e ha descritto Depp come un buon comunicatore e di come fosse disponibile quando gli veniva dato spazio per parlare senza interruzioni.



Tra le deposizioni anche quella dell'ex-assistente personale di Heard, Kate James, che lavorò per l'attrice tra il 2012 e il 2015, che ha dichiarato di non aver mai assistito a nessuna violenza e di non aver mai visto Depp picchiare o maltrattare la moglie:"Se fosse stato vero avrei visto il danno anche se non fossi stata fisicamente presente nel momento di queste presunte argomentazioni".



Due giorni fa si è svolta la testimonianza della sorella di Johnny Depp in aula; la donna ha ricordato i maltrattamenti subiti dalla madre nel corso della loro infanzia.