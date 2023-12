Johnny Depp sarebbe disposto a tornare per Pirati dei Caraibi 6?

Johnny Depp sarà nel nuovo film di Terry Gilliam, e in tantissimi non dimenticheranno mai la sua interpretazione in Pirati dei Caraibi. Ma l’attore è disposto a tornare nel franchise?

Dopo la conclusione del processo contro l’ex moglie Amber Heard, Depp sembra essere tornato in carreggiata e pronto a prendere parte a tantissimi nuovi progetti. Riguardo a un ritorno in Pirati dei Caraibi, l’attore ha sempre negato di voler tornare ad interpretare l’eccentrico capitano Jack Sparrow. In ogni caso, i rumour si sono riaccesi di recente grazie a un poster circolante sul web che mostra un ipotetico nuovo film dal titolo “Pirates of the Caribbean: Demons of the Corsair” e un Johnny Depp in primo piano, con la data “2025” in basso. E molto evidente che il poster sia fan-made, e Disney non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Ciò che sappiamo è che per il prossimo capitolo della saga sono stati ingaggiati Craig Mazin e Ted Elliott, con Mazin che ha confermato di aver già consegnato la sceneggiatura a Disney. Rimane comunque una flebile speranza di rivedere l’attore in Pirati Dei Caraibi, con il produttore Jerry Bruckheimer che ha dichiarato di adorare l’idea di poter osservare Depp di nuovo in azione: “Vedremo, mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe averlo nel film, questo è tutto ciò che posso dire.”

Ma quali sono i nuovi progetti in cui Johnny Depp è coinvolto?