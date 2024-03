Johnny Depp, Disney vuole il ritorno di Jack Sparrow nel nuovo film di Pirati dei Caraibi?

La sfuriata di Elon Musk contro il nuovo film di Pirati dei Caraibi potrebbe essersi rivelata inutile, dato che stando alle ultime novità appena emerse Disney vorrebbe il ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow per il prossimo capitolo del franchise.

Il famoso insider Daniel Richtman, infatti, in queste ore ha riferito che i leader della Disney sarebbero ora molto interessati a riavere Johnny Depp nei panni del Capitan Jack Sparrow, presumibilmente in un ruolo secondario e non da protagonista, per il sesto film di Pirati dei Caraibi, attualmente in sviluppo in casa Disney con una sceneggiatura di Craig Mazin, creatore delle acclamate serie tv HBO Chernobyl e The Last of Us.

Si tratta di un aggiornamento che sorprenderà molti fan del franchise, ma forse non tutti: dopo la vittoria di Johnny Depp nel processo contro Amber Heard, infatti, Se ricordi, diverse voci avevano parlato quasi immediatamente di un possibile riavvicinamento tra l'attore e la Disney, con il produttore di Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer che aveva ammesso di alla stampa di aver iniziato le trattative per favorire il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.

Ricordiamo che le ultime voci di corridoio hanno parlato della star di The Bear Ayo Edebiri come protagonista di Pirati dei Caraibi 6 nei panni di un nuovo personaggio. Vi terremo aggiornati.