Johnny Depp, Disney originariamente spaventata a morte da Jack Sparrow: ecco perché

I dirigenti Disney a quanto pare erano "spaventati a morte" da Jack Sparrow e soprattutto dall'interpretazione del personaggio di Pirati dei Caraibi incarnata dalla superstar Johnny Depp.

A rivelarlo è stato lo stesso Depp, che ha recentemente partecipato allo Zurich Film Festival: durante l'intervista ha spiegato come, da quando ha iniziato a fare film, si è sforzato di essere "un attore punk rock", cosa che però al suo agente non piaceva. All'epoca di Pirati dei Caraibi decise di incorporare questo atteggiamento "punk rock" nella creazione del Capitan Jack Sparrow, causando diversi grattacapi e ansie tra i dirigenti della Disney.

"Avevano paura che nessuno avrebbe capito una parola del capitano Jack. Ho ricevuto chiamate dai loro che uffici, mi chiedevano: 'Ma è ubriaco lui? O sei ubriaco tu? Che problema ha con quelle mani?" ha ricordato Depp ridendo.

L'atteggiamento della Disney tuttavia non ha scoraggiato Depp, anzi lo ha spinto a fare del suo peggio: "So che erano preoccupati, ma io volevo fare il mio lavoro", ha detto. Alla fine, la prima interpretazione di Depp nel franchise di Pirati dei Caraibi venne acclamata dalla critica e gli valse addirittura una nomination all'Oscar come miglior attore. Recentemente Everyeye l'ha inserita nella classifica delle migliori interpretazioni di Johnny Depp.

