Johnny Depp dirigerà Modigliani, seconda regia dopo 25 anni: produce Al Pacino!

Dopo sei anni di una lunga e costante esclusione del grande schermo, era prevedibile che la riabilitazione di Johnny Depp l'avrebbe reso più attivo che mai. Ma questa è davvero una sorpresa. L'attore torna alla regia per la seconda volta nella sua vita (e dopo 25 anni) per Modigliani, co-prodotto da Al Pacino.

Si aggiunge anche questo alla lunga lista di prossimi progetti di Johnny Depp. Non così lunga forse, ma in rapida espansione. Johnny Depp tornerà al posto di regista per la prima volta dopo 25 anni con Modigliani, un lungometraggio sull'artista italiano Amedeo Modigliani, che co-produrrà insieme ad Al Pacino e a Barry Navidi, stretto da una lunga collaborazione con Pacino che dura dal 2004 per ben tre film. Depp e Pacino hanno anche recitato insieme nel gangster movie Donnie Brasco del 1997.

Basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, il film racconterà la storia del pittore e scultore a Parigi nel 1916. Modigliani ripercorrerà la vita dell'artista italiano attraverso 48 ore turbolente e movimentate, riporta The Hollywood Reporter. Il progetto punta a iniziare le rirprese nel 2023. Non si sa ancora se Depp reciterà anche nel film. L'artista italiano è stato precedentemente oggetto del film biografico del 2004 con Andy Garcia.

Modigliani sarà il secondo film di Depp alla regia dopo The Brave del 1997, in cui ha anche recitato al fianco di Marlon Brando per poi vedersi debuttare al Festival di Cannes. Depp ha anche diretto diversi video musicali per la sua ex moglie Vanessa Paradis. Nel frattempo, continua l’impegno di Depp sul set di Jeanne Du Barry nel ruolo del Re Luigi XV, innamoratosi perdutamente della storica cortigiana di umile provenienza che dà il nome al film e verrà interpretata dalla regista Maïwenn. Solo pochi giorni fa avevamo visto la prima immagine di Johnny Depp in Jeanne Du Barry, nonché il suo primo ritorno sul set dai tempi di Minimata nel 2019.