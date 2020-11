Johnny Depp, Dior rimane dalla sua parte: la star sarà ancora testimonial dopo il processo

Il verdetto della causa per diffamazione intentata nei confronti del Sun non è stato favorevole a Johnny Depp, che a quanto pare non potrà neanche ricorrere in appello. Il momento è difficile per la vita sia privata che professionale dell'attore, ma il suo volto continua ad essere molto richiesto dalla pubblicità.

La notizia del giorno è infatti che Dior ha deciso di confermare Johnny Depp come testimonial, collaborazione iniziata nel 2015 e continuata con il nuovo spot di un'acqua di colonia andato in onda questa settimana durante The Great British Bake Off.

"Abbiamo ricevuto un totale di 11 reclami su questo spot" ha detto un portavoce della Advertising Standards Authority, "da parte di chi riteneva che Johnny Depp non dovesse essere nella pubblicità a causa dei dettagli riguardanti il ​​suo recente caso in tribunale."

Molti di più sono stati i fan della star di Pirati dei Caraibi che, dopo la messa in onda del nuovo spot della fragranza Sauvage, hanno manifestato il loro sostegno all'attore sui social, utilizzando l'hashtag #Justiceforjohnnydepp. I commenti sono su questo tenore: "Johnny Depp è ancora il volto di Sauvage, perché alla Dior non sono idioti", "Un plauso a Dior per essere praticamente l'unico brand che non ha voltato le spalle a Johnny Depp", o ancora "Sicuramente ne comprerò un flacone per mostrare il mio sostegno."

La battaglia legale con Amber Heard continua, e sembra che l'ex moglie di Johnny Depp sia pronta a sfoderare prove schiaccianti.