Johnny Depp diede dell'erba alla figlia 13enne? L'accusa di Amber Heard

La testimonianza di Amber Heard in tribunale nell'ambito del chiacchieratissimo processo che la vede accusata di diffamazione ai danni dell'ex-marito Johnny Depp ha ovviamente visto la star di Aquaman riprodursi in una sequela di accuse piuttosto gravi all'attore di Pirati dei Caraibi, tra le quali alcune già note al grosso dell'opinione pubblica.

Dopo aver parlato nuovamente delle presunte violenze subite da Depp durante il loro matrimonio, ad esempio, Heard ha nuovamente accusato la star di Edward Mani di Forbice di aver introdotto sua figlia Lily-Rose Depp all'utilizzo della marijuana quando quest'ultima aveva appena 13 anni, nonché di aver ospitato per la notte un noto musicista di cui la ragazza, all'epoca, era fortemente e dichiaratamente infatuata.

Il racconto di Heard si è poi soffermato su altri episodi, come quello in cui l'attrice avrebbe portato la figlia del suo ex-marito a cena fuori per il suo compleanno: "Johnny non stava bene dopo esser svenuto in aereo, quindi la portai fuori a cena, andammo da Benihana. Sfoderai un bel sorriso, la portai fuori, provai a farla sentire amata e festeggiammo il suo compleanno" sono state le parole con cui Heard ha voluto rispedire al mittente l'accusa di non aver mai avuto un bel rapporto con Lily-Rose.

Giornata prevedibilmente intensa quella della deposizione di Amber Heard, la cui testimonianza ha ovviamente visto la pronta reazione dei legali di Depp, secondo cui Heard avrebbe fornito la sua miglior interpretazione in occasione della sua apparizione in aula. Vedremo, nei prossimi giorni, quali saranno i prossimi risvolti di una vicenda che sembra proprio dover andare ancora per le lunghe.