Johnny Depp devolve il beneficenza i soldi vinti nella causa contro Amber Heard

Come già anticipato lo scorso dicembre Johnny Depp ha deciso di devolvere in beneficenza la cifra ottenuta dal risarcimento dell'ex moglie Amber Heard.

Il processo per diffamazione portato in tribunale da Amber Heard ha dominato i titoli dei giornali, ma una volta decretata la sentenza, l'ex star di Aquaman non avrebbe potuto versare i dieci milioni di dollari previsti, raggiungendo un accordo con Depp di un milione di dollari che una volta saldati, l'attore ha deciso di devolvere in beneficenza. Le associazioni riceveranno donazioni dell'importo di 200.000 dollari ciascuna. Johnny Depp ha sposato le cause di Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, la Amazonia Fund Alliance e la Tetiaroa Society.

I legali di Depp, Benjamin Chew e Camille Vasquez hanno dichiarato di aver finalmente chiuso un capitolo molto doloroso per il loro assistito. La replica di Heard sui social non è di certo mancata: l'attrice ha scritto su Instagram di essersi accontentata per non dover intraprendere un altro lungo e costoso processo, avendo quasi del tutto esaurito le sue risorse sia durante che dopo la causa intentata con l'ex marito.

A un anno dal processo le vite di Johnny Depp e Amber Heard, gli ex coniugi vivono distanti l'uno dall'altra: l'amatissimo capitano Jack Sparrow è pronto a tornare al cinema nei panni di re Luigi XV in Jeanne Du Barry - La favorita del re, mentre Amber Heard si è trasferita in Spagna con la figlia.