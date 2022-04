Johnny Depp, i dettagli sul dito tagliato: il dottore:'Lo ritrovò lo chef in cucina'

Prosegue il processo che vede contrapposti Johnny Depp e Amber Heard, con l'attore ha citato in giudizio l'ex moglie dopo un discusso editoriale del Washington Post. A sua volta l'attrice ha deciso di far causa a Depp per diffamazione. Una vicenda intricata e dai contorni macabri, come ciò che riguarda il taglio al dito dell'attore.

Come riporta Variety, tra gli ultimi sviluppi del processo è emersa la storia del dito mozzato di Depp. Secondo l'attore, la ferita al dito era stata procurata dal lancio di una bottiglia rotta da parte di Heard, che a sua volta ha ribattuto, dichiarando che la ferita era stata procurata dallo stesso Depp rompendo un telefono durante un litigio.



Qualunque sia il motivo, il dottor David Kipper ha testimoniato in aula, dichiarando di aver ordinato una perquisizione della casa per ritrovare il pezzo del dito di Depp, successivamente ritrovato in cucina dallo chef. Il dottor Kipper ha sottolineato che in casa erano presenti diversi vetri rotti e sangue, sostenendo che mentre si occupata del suo paziente Heard non ha cercato cure o attenzioni mediche. Successivamente Depp avrebbe subito un intervento chirurgico per riparare alla ferita sul dito.



Nel corso del procedimento sono emerse diverse novità sulla difficile relazione tra i due interpreti.

Amber Heard ha accusato Depp di violenza sessuale mentre al banco dei testimoni sono comparsi la terapeuta della coppia, che ha parlato di abusi reciproci tra i due ex coniugi.