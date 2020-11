Johnny Depp, la decisione sulla causa di diffamazione contro il Sun: ecco il verdetto

Il tribunale britannico dov'era in corso il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti del tabloid inglese The Sun, ha emesso il verdetto, ponendo fine ad un lungo batti e ribatti giudiziario e mediatico che negli ultimi mesi ha posto al centro dell'attenzione la star di Pirati dei Caraibi e l'ex moglie, Amber Heard.

Il giudice Andrew Nicol ha deciso di rigettare la causa dell'attore nei confronti del tabloid e della News Group Newspapers, l'azienda del magnate Rupert Murdoch.

Depp aveva deciso di portare in tribunale il tabloid a causa di un articolo del 2018 in cui veniva definito 'wife beater' (picchia-mogli).

Secondo il giudice, The Sun aveva tutto il diritto di utilizzare quel termine all'interno del pezzo, firmato da Dan Wotton, e intitolato GONE POTTY – How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?



L'articolo sostanzialmente chiedeva per quale motivo l'autrice di Harry Potter avesse scelto Depp per Animali Fantastici e si dichiarasse 'sinceramente felice' di un 'picchiatore di mogli' nella sua saga.

Il verdetto del tribunale, contenuto in un documento di 129 pagine, conclude chiaramente che 'il signor Depp ha aggredito la signora Heard' in riferimento alle molteplici accuse di violenza domestica presentate durante il processo, dichiarando che 'la grande maggioranza' delle accuse è stata provata. Il verdetto inoltre rifiuta l'etichetta di 'gold-digger' (arrampicatrice sociale) affibbiata all'ex moglie, Amber Heard.

Nel mese di luglio, nel corso di 16 giorni, Johnny Depp e Amber Heard si sono scambiati reciproche riprovevoli accuse sul loro fallimentare matrimonio.

Le accuse di Amber Heard, contenenti 14 casi di abuso, hanno costituto la base dalla quale partire per la difesa di News Group Newspapers.



Ma non è finita. Negli Stati Uniti è in corso un'altra causa giudiziaria, che stavolta mette di fronte i due ex coniugi. Johnny Depp ha citato in giudizio Amber Heard per 50 milioni di dollari in Virginia, per un pezzo pubblicato sul Washington Post, nel quale l'attrice lo accusa apertamente di violenza domestica. L'attore sarà chiamato a deporre il mese prossimo dal giudice della contea di Fairfax, Bruce White.

Johnny Depp e Amber Heard s'incontrarono nel 2011 sul set di The Rum Diary. Si sposarono nel febbraio 2015 e si separarono nel 2016.



Pochi giorni fa Amber Heard ha lanciato nuove accuse nei confronti di Depp.