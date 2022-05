Johnny Depp, le critiche dell'ex Jennifer Grey:'Con me era geloso e paranoico'

La star di Dirty Dancing, Jennifer Grey, ha scritto della sua breve relazione con Johnny Depp. La coppia s'incontrò dopo che l'agente dell'attrice organizzò un appuntamento al buio con il giovane attore, due anni dopo l'uscita di Dirty Dancing. Grey ha raccontato quel periodo nel suo libro di memorie Out of the Corner.

"Abbiamo mangiato, parlato, bevuto Jack Daniel's, riso a crepapelle, fatto pause sigaretta. Era così incredibilmente bello. E sorprendentemente aperto, divertente, eccentrico e dolce... " ha dichiarato Grey sull'attore, che domani vedrà Amber Heard al banco dei testimoni nel processo per diffamazione.



L'attrice ha dichiarato che Depp le propose di sposarlo due settimane dopo il loro incontro, e che presero insieme un cane pechinese di nome Lulu:"Era la nostra bambina di prova, e mi faceva compagnia quando Johnny era fuori città. Johnny faceva il pendolare ogni settimana, avanti e indietro da Vancouver, ma aveva iniziato a mettersi sempre più frequentemente nei guai: risse nei bar, scaramucce con la polizia".



Nel libro Grey critica l'attore per il suo atteggiamento dell'epoca:"Aveva iniziato a perdere i voli di ritorno a Los Angeles perché aveva dormito troppo. Poi quando tornava a casa era follemente geloso e paranoico su ciò che avevo fatto mentre lui era via. Ho attribuito il suo malumore e la sua infelicità al fatto che si sentisse infelice e incapace di abbandonare la serie tv 21 Jump Street".



I due si lasciarono qualche tempo dopo, secondo Jennifer Grey, perché Depp scomparve per diverse ore senza dirle nulla.

Nel frattempo prosegue il processo di Johnny Depp e Amber Heard, una battaglia legale ormai nata diverso tempo fa.