Johnny Depp, cosa vedere in streaming su Amazon Prime Video

Dopo avervi consigliato 5 horror da recuperare su Amazon Prime Video, da It Comes At Night di Trey Edward Shults alla raccolta Welcome to Blumhouse, torniamo a concentrarci sul catalogo della piattaforma streaming per scoprire quali pellicole vedere con protagonista Johnny Depp.

Iniziamo subito con Buon compleanno Mr. Grape, film del 1993 diretto da Lasse Hallström che vede l'ex star di Animali Fantastici recitare al fianco di un giovane Leonardo Di Caprio. Basato sull'omonimo romanzo di Peter Hedges conosciuto in originale come "What's Eating Gilbert Grape", segue le vicende di un ragazzo affaticato dalla proprie responsabilità che incontra una donna capace di riaccendergli la passione per la creatività.

Passiamo poi a Dead Man di Jim Jarmusch, acclamato (anti) western che contiene una delle interpretazioni più intense e memorabili della carriera di Depp. Siamo negli Stati Uniti del 1800, e il giovane William Blake si ritrova inseguito da tre cacciatori di taglie dopo aver ucciso accidentalmente il figlio del suo nuovo datore di lavoro, intraprendendo un viaggio in compagnia di un indiano che lo considera come l'incarnazione dell'omonimo poeta.

Come terzo film vi consigliamo Nemico Pubblico - Public Enemies, pellicola del 2009 diretta da Michael Mann ricca di tensione e inseguimenti al cardiopalma che vede Depp nei panni ambientato nell'America piegata dalla Grande Depressione. Nel film, ispirato ad una storia vera, Depp veste i panni del rapinatore di banche John Dillinger ed è affiancato da Christian Bale e Marion Cotillard.

All'interno del catalogo della piattaforma sono inoltre disponibili Mortdecai, lo sci-fi Trascendence e The Tourist.



Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle ultime novità arrivate su Prime Video.