Johnny Depp: cosa pensa Alan Moore de La Vera Storia di Jack Lo Squartatore

Stasera torna in tv La Vera Storia di Jack Lo Squartatore, famoso horror investigativo del 2001 con protagonista Johnny Depp basato sul romanzo grafico di Alan Moore, considerata una delle opere più complesse e accurate sui famosi e misteriosi omicidi della Londra Vittoriana.

Sebbene alcune scene siano riprese direttamente dal fumetto, l'approccio del film alla storia è completamente diverso. La storia di Moore, disegnata magistralmente da Eddie Campbell, non ha nulla del genere giallo-investigativo sul quale invece il film con Depp si costruisce, anzi segue il punto di vista dell'assassino (o per lo meno quello che Moore, dopo un decennio di ricerche, arrivò a considerare come il più probabile fra i tanti sospettati) e dando risalto all'ispettore Abberline (il personaggio di Depp nel film) solo in alcuni capitoli della seconda metà della storia.

Inoltre, nel fumetto (e nella vita vera: l'opera di Moore è una delle ricostruzioni più dettagliate di quei fatti, addirittura alcuni dialoghi sono presi da deposizioni originali), il personaggio del sensitivo è un altro individuo totalmente separato da Abberline, tale Robert James Lees (amico di Abberline e collaboratore di Scotland Yard, nonché sensitivo personale della regina Vittoria) mentre nel film la produzione decise di 'mescolarli' nel protagonista di Depp.

Questo 'nuovo personaggio' creato per il film Moore, solitamente poco gentile con i film tratti dalle sue opere, lo definì un "dandy alcolizzato di assenzio".

